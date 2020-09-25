عمر ربيع ياسين: فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي عمر ربيع ياسين، أن النادي الأهلي قيمة كبيرة، ولن يقف على أي مدير فني، ورينيه فايلر هو الخاسر الوحيد حال اتخاذ قرار بالرحيل عن النادي الأحمر.

وقال عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "فايلر سيخسر الكثير حال رحيله عن النادي الأهلي، فهو يتشرف بالعمل داخل واحد من أكبر الأندية على مستوى قارة إفريقيا".

وأضاف:" فايلر سبق ودرب اندرلخت البلجيكي، وعدة أندية مغمورة في أوروبا، ولكن الشهرة التي اكتسبها في الأهلي مختلفة تمامًا، كما أنه ينافس على بطولات قارية، وفي البطولات التي شارك فيها مع أندرلخت كان يخرج من الأدوار الأولي في بطولة دوري ابطال اوروبا".

وأكمل:" الأهلي لن يقف على أي مدرب، وحال رحيل فايلر فأنه الخاسر وليس النادي".