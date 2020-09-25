نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يرفض ضم نجم يوفنتوس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - رفض مسؤولو برشلونة، فكرة التعاقد مع أحد لاعبي يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
وكانت تقارير إيطالية قد أشارت إلى أن يوفنتوس وبرشلونة يرغبان في عقد تبادل جديد هذا الصيف، بعد انتقال آرثر ميلو إلى البيانكونيري، نظير ارتداء ميراليم بيانيتش لقميص البارسا.
وتتضمن الصفقة التبادلية الجديدة، كل من دوجلاس كوستا (يوفنتوس) وعثمان ديمبلي (برشلونة).
ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن يوفنتوس عرض بالفعل خدمات كوستا على برشلونة، أثناء التفاوض لضم آرثر ميلو.
وأشارت إلى أن برشلونة تجاهل عرض يوفنتوس، لأن اللاعب يبلغ 30 عامًا، كما أن لديه سجل حافل بالإصابات، قبل وبعد الانتقال إلى السيدة العجوز.
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