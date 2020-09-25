في عيد ميلاده الـ 49.. رحلة احتراف أمونيكي من الزمالك إلى برشلونة

إيمانويل أمونيكي هو أحد أفضل اللاعبين الأجانب في تاريخ نادي الزمالك والدوري المصري، والذين استطاعوا أن ينطلقوا نحو العالمية وكتابة المجد في أوروبا.

ويحتفل النيجيري إيمانويل أمونيكي بعيد ميلاد الـ 49، حيث ولد في 25 سبتمبر عام 1991.

ويستعرض " صدى" البلد" حكاية أمونيكي من الزمالك إلى برشلونة :

انضم أمونيكي إلى نادي الزمالك عام 1991 قادما من نادي جوليوس بيرجر النيجيري مقابل 50 ألف دولار، ولعب 3 مواسم مع القلعة البيضاء، حقق خلالها أرقام أسطورية، حيث يصنف كأفضل محترف في تاريخ نادي الزمالك بعد كوارشي.

لعب أمونيكي في مراكز عدة مع فريق الزمالك، من ضمنهم مركز المهاجم الصريح.

ساهم أمونيكي في تتويج الزمالك بلقب الدوري موسم الدوري 1991 - 1992 و 1992 - 1993 ودوري أبطال أفريقيا في نفس العالم، والسوبر الأفريقي موسم 1993 - 1994.

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شارك أمونيكي في 71 مباراة مع الزمالك طوال الثلاث مواسم، سجل خلالهما 26 هدفا.

انتقل إيمانويل أمونيكي إلى سبورتنج لشبونة عام 1994 مقابل 800 ألف دولار، ولعب في صفوفه 3 مواسم، شارك خلالهما في 51 مباراة وسجل 17 هدفا، ونجح في التتويج مع الفريق بلقب كأس البرتغال.

وفي عام 1997 انضم أمونيكي إلى برشلونة قادما من سبورتنج لشبونة، لكنه لم يشارك كثيرا بسبب كثرة الإصابات، رغم صبر إدارة برشلونة عليه لانها تعرف إمكانياته جيدا.

خاض أمونيكي 17 مباراة خلال فترة تواجده في برشلونة سجل خلالهما هدفا يتيما.

انتقل أمونيكي بعدا إلى فريق ألباسيتي الإسباني موسم 2000 ثم رحل إلى بوساك الكوري موسم 2002، وأخيرا الوحدات الأردني وشارك معه في موسم 2003 - 2004، ليعتزل بعدها كرة القدم.