تعادل سلبي .. حرس الحدود وطلائع الجيش حبايب في الشوط الأول

انتهىت احداث الشوط الأول بالتعادل السلبي بين حرس الحدود ومنافسه طلائع الجيش والمقامة حاليًا على استاد المكس بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة الدوري المصري.

وانحصر اللعب بين الفريقين وسط الملعب وغابت الخطورة على مرمى الفريقين وسط مخاوف من المدربين لاستقبال هدف مبكر يهدم عزيمة اللاعبين .

وبدأ طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود اللقاء بتشكيل مكون من : "أحمد السعدنى، محمد عبد الفتاح، خالد سامى، عمرو الحلوانى، أحمد فتحي فيليكس، حسن مجدى، نانا أنتوى، محمد أسامة، مصطفى جمال، عبد اللطيف جريندو، وتوني لوكاسا".

بينما بدأ عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش المباراة بتشكيل كالتالي : "محمد بسام - أحمد زولا - علي الفيل - أحمد سامي - محمد ناصف - فرانك ستيفن -أحمد هانى - أحمد سمير - محمد أشرف روقة - عمار حمدى - عمرو جمال".

ويحتل حرس الحدود المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة بينما طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 33 نقطة .