نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس والقنوات الناقلة في الدوري الأسباني في المقال التالي

عمر شويل - جدة يستضيف استاد بينتو فيامارين مباراة ريال مدريد وريال بيتيس ضمن الأسبوع الثالث من الليجا الأسبانية اليوم السبت 26 سبتمبر 2020 في تمام الساعة السابعة بتوقيت غرينتش، ويسعى ريال مدريد إلى تعويض إنطلاقته السيئة في البطولة، حيث وقع في فخ التعادل السلبي في الجولة الثانية له أمام فريق ريال سوسييداد، وهذا بعد أن تم تأجيل مباراة الجولة الأولى له أمام غرناطة بسبب مشاركته الأوروبية، أما فريق ريال بيتيس يسعى لتأكيد مستواه الرائع من بداية البطولة، مؤكدا أنه سيكون منافس قوي، حيث استطاع الفوز بأول جولتين أمام ديبورتيفو ألافيس بهدف دون رد، وأمام بلد الوليد بهدفين نظيفين وحصد الست نقاط ليحتل المركز الثاني في جدول الرتيب خلف غرناطة المتصدر.

يأمل المدرب الفرنسي زيدان إلى الاستمرار في قيادة الفريق لتقديم أداء رائع والاستمرار في حصد البطولات، ويسعى هذا الموسم للفوز بالدوري للمرة الثانية على التوالي، حيث استطاع حسمه الموسم الماضي في الجولات الأخيرة بعد المنافسة الشرسة مع الغريم برشلونة بتحقيقه ل 87 نقطة، وذلك بالفوز في 26 مباراة، والتعادل في تسع مباريات، والخسارة في ثلاث مباريات من أصل 38 مباراة خاضها ضمن المنافسة، وقد قام الفريق بالتخلص من عدة لاعبين في سوق الإنتقالات لم يقتنع بهم زيدان، حيث رحل أشرف حكيمي لإنتر ميلان، وجاريث بيل وريجيلون إلى توتنهام، وماريانو دياز إلى إسي ميلان،وخاميس رودريجز إلى إيفرتون، بينما عاد أوديجارد وأودريوزولا وبوخا مايورال إلى الفريق بعد إنتهاء إعارتهم، وينتظر الفريق عودة اللاعب إيدين هازارد إلى مستواه المعهود وذلك بعد التعاقد معه الصيف الماضي ولكن لم يقدم المساعدة للفريق وظهر بأداء مخيب للأمال.

يسعى ريال بيتيس إلى الاستمرار في الفوز وحصد النقاط، ويأمل لتحقيق مركز أفضل في جدول الترتيب عن الموسم الماضي، حيث أنهى حينها الدوري في المركز الخامس عشر برصيد 41 نقطة، ويسعى الفريق لأن يكون خصم قوي للنادي الملكي كما هي عادته، حيث انتهت مباراة الذهاب في الليجا الماضية بالتعادل السلبي، وانتهت مباراة الإياب بفوز ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف، وسجل حينها كريستيان تيلو وسيدني دا سيلفا لريال بيتيس، وتكفل بنزيما بهدف الريال الوحيد.

موعد مباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم

7:00 بتوقيت غرينتش

9:00 بتوقيت مصر

10:00 بتوقيت السعودية

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وريال بيتيس اليوم