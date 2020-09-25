نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شكوى جديدة من محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك (مستند) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضحت شكوى محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي المقدمة للجنة الأولمبية المصرية ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن تجاوزات رئيس القلعة البيضاء فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي.

وجاء نص شكوى رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب ضد رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور:" النادي الأهلي يرفع إليكم شكواه جديده بعد عدة شكاوى استمرت لمدة عام ونصف بشأن التجاوزات الفجة من جانب رئيس نادي الزمالك والتي لا تزال مستمرة بحق النادي الأهلي ومجلس إدارته من سباب وشتائم وإتهامات باطلة وكذلك تجاوزاته بحق المنظومة الرياضية من التشكيك في نزاهة الحكام والتحريض على العنف والحث على الكراهية والعنصرية والتحقير من الأشخاص بما يخالف كافة اللوائح وبنود الميثاق الأولمبي".

وطالب رئيس النادي الأهلي باتخاذ اللازم قانونا بشأن الشكوى بما يتفق مع الميثاق الأولمبي حرصا على السلم العام والعلاقة بين الجماهير خاصة وأن تجاوزات رئيس الزمالك فاقت كل الحدود وتنذر بفتنة كبرى في الوسط الرياضي