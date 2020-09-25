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برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برشلونة يقترب من حسم الصفقة المنتظرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني أحرز تقدماً في مساعيه للتعاقد مع الأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلاً عن مصادر داخل النادي الكتالوني بأنه هناك تفاؤلاً في صفوف برشلونة بإنهاء صفقة ديست لصالحهم هذا الأسبوع وتقديمه في الكامب نو في الأسبوع المُقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أنه هناك إتفاق كامل على انضمام النجم الأمريكي إلى برشلونة، حيث تجاهل سيرجينو ديست عرض بايرن ميونخ الألماني ومتبقى فقط الإتفاق على صيغة دفع أموال الصفقة.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة باع نيلسون سيميدو إلى وولفرهامبتون الإنجليزي ويرغب في التعاقد مع ديست ليكون بديلاً له.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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