يوسف جابر يتحدث عن صعوبة مواجهة أهلي جدة في دوري أبطال آسيا

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أحمد جودة - القاهرة - كشف يوسف جابر لاعب فريق شباب الأهلي دبي الإماراتي لكرة القدم، عن آخر تطورات الاستعداد لمواجهة فريقه مع أهلي جدة السعودي غدا السبت في دور الـ16 ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.
وقال جابر في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة اليوم الجمعة :"ندرك جيدا أننا سنواجه فريقا قويا هو أهلي جدة ، لكن نتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق الفوز والتأهل إلى دور الثمانية. صحيح أن المهمة لن تكون سهلة على الإطلاق، لكن ثقتنا كبيرة في أنفسنا، ومرحلة خروج المغلوب كل شيء فيها وارد جدا".
وأضاف اللاعب الإماراتي :"حضرنا لهذه البطولة بهدف الوصول لأبعد مرحلة، ورغم أننا البلد الوحيد الذي لم يستأنف منافسات الدوري المحلي ولم نخض أي مباريات، لكننا عازمون على تقديم أفضل ما لدينا وتشريف الكرة الإماراتية بالذهاب بعيدا في البطولة".
واختتم حديثه قائلا :"لقد قمنا بإعداد قوي لخوض التحدي الآسيوي، ومستوى الفريق في تصاعد، والمدرب يحرص خلال التدريبات على الوصول بالفريق لأفضل جاهزية ونتمنى أن نتمكن في مباراة الغد من تحقيق الفوز والتأهل إلى الدور المقبل".
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