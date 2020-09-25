مفاجأة.. كارتيرون يطلب ضم طارق حامد وأزارو وحسام حسن للتعاون السعودي

في واحدة من المفاجآت الكبرى، طلب باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، من إدارته، سرعة التعاقد مع 3 محترفين أجانب جدد من الدوري المصري خلال الميركاتو الصيفي الجاري لدعم صفوفه، استعدادًا لخوض منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 2020-2021.
وكارتيرون، تولى تدريب التعاون، منذ أسبوع تقريبًا، بعد دفع الشرط الجزائي في عقده مع نادي الزمالك المصري، الذي قاده للتتويج بثنائي السوبر المحلي والإفريقي.
ووضع المدير الفني الفرنسي، على رأس قائمة المطلوبين لديه، طارق حامد "32 عامًا"، لاعب وسط الزمالك والمنتخب المصري، والذي وصفه بالرئة التي يحتاج لها التعاون، لقدرته على تنفيذ الضغط الجيد على المنافس، بخلاف امتلاكه شخصية قيادية في الملعب، مع ارتفاع معدلات لياقته البدنية، رغم تخطيه سن الـ30 .
كما طلب المدير الفني الفرنسي، التعاقد مع وليد أزارو "25 عامًا"، مهاجم الأهلي المجمد من التعاقدات السعودية، والذي عرض عليه الاتفاق مؤخرًا، شرائه نهائيًا، بعد فشل تمديد إعارته، وذلك في حال إلغاء الاتحاد المحلي، قرار منع المغربي، من اللعب مستقبلًا، في المملكة.
وكارتيرون قام بوضع لاعب ثالث بين قائمة المطلوبين، وهو حسام حسن "الصغير"، هداف نادي سموحة، الذي كان يرغب في ضمه إلى الزمالك، قبل رحيله المفاجئ عن الفريق، أو جونيور أجايي، نجم الأهلي الحالي، والذي تدرب من قبل تحت قيادته في الأهلي، الموسم الماضي .
وتلقى كارتيرون، وعودًا من إدارة النادي، بدعمه، رغم اكتمال قائمة الفريق نظريًا.
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