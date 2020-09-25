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جاريث بيل يستفز ريال مدريد من جديد

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أحمد جودة - القاهرة - واصل جاريث بيل نجم ريال مدريد والمعار لصفوف توتنهام هوتسبر استفزار الملكي من جديد بتصريحات مثيرة للجدل.

وقال جاربث بيل في تصريحات شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ردا على سؤال حول ما إذا كان قد ندم على الرحيل عن ريال مدريد: "لست نادما على الإطلاق، كلا، أنا فقط أحاول وألعب كرة القدم، هذا كل ما أستطيع أن أفعله، وكل شيء آخر يقال خارج عن إرادتي".

وأوضح بيل: "كما قلت لست نادما على ريال مدريد، وأي شيء آخر يقال هو مسؤولية من يقوله، وأعلم رأيي في نفسي، وأسرتي تعلم من أنا، وهذا كل ما يعنيني".

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وعاد اللاعب البالغ 31 عاما إلى توتنهام لمدة موسم على سبيل الإعارة مطلع الشهرالحالي، بعد 7 سنوات من رحيله عن صفوف النادي اللندني.

وعن أجواء عودته إلى الدوري الإنجليزي، أضاف الويلزي: "بالطبع الذهاب إلى ثقافة أخرى، وبلد آخر، يتطلب مني أن أنضج كشخص وكلاعب كرة، وهذا ما حدث بالطبع".

وتابع: "أنت تتعلم كيف تتعامل مع المواقف التي تواجهها، وقد تعرضت بطبيعة الحال لمواقف بها ضغوطات شديدة".

وعند سؤاله بشأن طموحاته مع توتنهام، أجاب بيل: "أرغب في أن أحقق أشياء مع السبيرز".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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