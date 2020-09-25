الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.
جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني.
كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة.
وأشار النادي إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.
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