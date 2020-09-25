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الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحدد موقف فايلر الخميس القادم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة النادي الخميس القادم موعدًا نهائيًّا لإعلان موقفها من رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

جاء ذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم مع المدير الفني. 

كما أكدت الإدارة أن كل ما يترد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة.

وأشار النادي إلى أنه لم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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