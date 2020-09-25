الارشيف / الرياضة

ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هجومه على إدارة الفريق الكتالوني، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك عقب رحيل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى أتلتيكو مدريد.

وشن  ميسي  هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغواياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد.
وقال ميسي الذي هدد بترك النادي الكاتالوني قبل أن يعدل عن قراره على إنستغرام في رسالة وداعية لسواريز الجمعة "كان جديراً بهم أن يقولوا لك وداعاً على قدر ما تستحق كونك أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الأمور، لم يعد شيء يفاجئني".

وكان الارجنتيني (33 عاماً) أبلغ النادي في 25 أغسطس (آب) الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

Advertisements

إقرأ ايضا