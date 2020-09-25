نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هجومه على إدارة الفريق الكتالوني، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك عقب رحيل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى أتلتيكو مدريد.

وقال ميسي الذي هدد بترك النادي الكاتالوني قبل أن يعدل عن قراره على إنستغرام في رسالة وداعية لسواريز الجمعة "كان جديراً بهم أن يقولوا لك وداعاً على قدر ما تستحق كونك أحد أفضل اللاعبين في تاريخ النادي، وليس القيام بطردك كما فعلوا. لكن في الحقيقة وكما هي الأمور، لم يعد شيء يفاجئني".

وكان الارجنتيني (33 عاماً) أبلغ النادي في 25 أغسطس (آب) الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.

وشن ميسي هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغواياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد.