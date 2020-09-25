نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميسي يفتح النار من جديد على إدارة برشلونة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة الإسباني، هجومه على إدارة الفريق الكتالوني، بقيادة جوسيب ماريا بارتوميو، وذلك عقب رحيل الأوروجواياني لويس سواريز مهاجم البلوجرانا إلى أتلتيكو مدريد.وشن ميسي هجوماً عنيفاً جديداً على مجلس إدارة ناديه، لا سيما في ما يتعلق بالطريقة التي تخلى فيها عن زميله الأوروغواياني لويس سواريز المنتقل رسمياً إلى أتلتيكو مدريد.
وكان الارجنتيني (33 عاماً) أبلغ النادي في 25 أغسطس (آب) الماضي أنه يرغب في الرحيل عنه قبل أن يعود عن قراره بعد أيام من التجاذبات.
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