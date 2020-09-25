نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يحسم مصير فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن الموعد النهائي لإعلان حسم ملف رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم بين النادي والمدير الفني.

كما أكدت الإدارة أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أعلنت عن رغبة المدير الفني السويسري في الرحيل عن القيادة الفنية للمارد الأحمر، بسبب مشاكل أسرية.

وربطت التقارير الصحفية أن رغبته في التواجد بجانب أسرته في الفترة الحالية بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن فايلر سيرحل عن الأهلي في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل بعد ذلك التاريخ.