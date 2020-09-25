الأهلي يحسم مصير فايلر

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أحمد جودة - القاهرة - كشف مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن الموعد النهائي لإعلان حسم ملف رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، وذلك بعد استيضاح كل الأمور، وفي ضوء بنود التعاقد المبرم بين النادي والمدير الفني.
كما أكدت الإدارة أن كل ما يتردد في وسائل الإعلام عن ترشيحات بديلة لخلافة فايلر كلام عار تمامًا من الصحة، ولم يتم التطرق إلى هذا الأمر، خاصة أن قرار الإدارة بخصوص المدير الفني الحالي سوف يتحدد في الموعد المشار إليه، وبما يخدم مصلحة النادي ويحافظ على مسيرة الفريق محليًّا وقاريًّا.
يذكر أن العديد من التقارير الصحفية أعلنت عن رغبة المدير الفني السويسري في الرحيل عن القيادة الفنية للمارد الأحمر، بسبب مشاكل أسرية.
وربطت التقارير الصحفية أن رغبته في التواجد بجانب أسرته في الفترة الحالية بسبب تفشي وباء كورونا، مشيرة إلى أن فايلر سيرحل عن الأهلي في بداية شهر أكتوبر المقبل، وذلك بسبب وجود بند في عقده يسمح له بالرحيل بعد ذلك التاريخ.
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