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حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس لخلافة فايلر

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة مفاوضات الأهلي مع النحاس لخلافة فايلر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترددت في الساعات الماضية أنباء عن رغبة مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التعاقد مع مدرب المقاولون العرب عماد النحاس.

ويأتي هذا الأمر على خلفية توجيه الشكر للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي المنتظر الإعلان عنه خلال الساعات المقبلة.

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وقال المشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب محمد عادل فتحي في تصريحات صحفية اليوم إن ذئاب الجبل لم يتلق أي خطابات رسمية من الأهلي بشأن التعاقد مع عماد النحاس.

وأضاف: "بالطبع سنوافق على رحيل عماد النحاس للأهلي في حال أراد المدرب ذلك، لكن لم تصل أي عرض رسمي من الأهلي حتى الآن".

واختتم: "نرغب في المحافظة على الاستقرار خاصة أن الفريق يسعى لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل للكونفيدرالية الإفريقية".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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