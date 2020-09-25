النني بعيد عن تشكيل أرسنال أمام ليفربول.. الإثنين المقبل

كشفت بعض التقارير الإنجليزية عن ملامح تشكيل فريق ارسنال خلال مباراته أمام ليفربول ضمن مباريات الدوري الإنجليزي المقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل.

وأكدت صحيفة ذا صن الانجليزية أن محمد النني نجم الفريق والمنتخب الأول لن يشارك في المباراة على الرغم من تألقه منذ عودته للفريق بعد انتهاء إعارته مع فريق بشكتاش التركي.

وأضافت الصحيفة أن داني سيبايوس وجرانيت تشاكا نجما الفريق يشاركان في وسط الملعب.

وكان فريق آرسنال الإنجليزي، أعلن الاثنين الماضي، عن تعاقده مع حارس المرمى الأيسلندي أليكس رونارسون لمدة 4 سنوات، قادما من ديجون الفرنسي.

وعبر رونارسون عن سعادته بالانتقال لآرسنال، مؤكدا جاهزيته واستعداده لمساعدة الفريق.