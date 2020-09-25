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فايلر يجتمع مع بادجي في المران المسائي للأهلي

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عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة.

وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.

ويخوض الفريق مرانه الأخير إستعدادًا لمواجهة طنطا المقررر لها مساء غد ضمن منافسات الجولة الــ30 لمسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يختار السويسري رينيه فايلر المدير الفني قائمة من 20 لاعبًا للدخول في معسكر مغلق ليلة المباراة.

ويستعد الأهلي لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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