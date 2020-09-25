زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بتيس

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي
الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، أوديجارد
الهجوم: بنزيما، مايورال، يوفيتش، رودريجو، فينسيوس، فاسكيز
ويتغيب عن القائمة المستدعاة، ثلاثي عملاق، وهم: "إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، إيدير ميليتاو"، بسبب عدم الجاهزية البدنية، بينما تعرض ماريانو دياز إلى إصابة خفيفة.
يشار إلى أن ريال مدريد يمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده، حصدها من تعادله السلبي ضد سوسيداد بالجولة الثانية، بينما لم يشارك في الافتتاحية، بسبب تأجيل مباراته، عطفًا على نهاية مشاركته في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في وقت متأخر.
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