زيدان يعلن قائمة ريال مدريد لمواجهة ريال بتيس

يستعد نادي ريال مدريد، لملاقاة منافسه ريال بيتيس، غدًا السبت، في مباراة تقام على ملعب الأخير، بينتو فيامارين، ضمن منافسات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الإسباني.

والنادي المدريدي قدم مستويات غير مقبولة إلى حد ما، تحت قيادة المدير الفني زين الدين زيدان، خلال أول مباراة له في ليجا الموسم الحالي، حيث سقط في فخ التعادل السلبي ضد ريال سوسيداد، دون أهداف، حين تفنن خط هجومه في إهدار كل الفرص المتاحة.

وأعلن المدرب الفرنسي القائمة التي تخوض مواجهة بيتيس، عبر حساب النادي الرسمي على موقع تويتر:

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، ألتوبي

الدفاع: كارفخال، أودريوزولا، ميندي، مارسيلو، ناتشو، راموس، فاران

الوسط: كاسيميرو، كروس، مودريتش، فالفيردي، إيسكو، أوديجارد

الهجوم: بنزيما، مايورال، يوفيتش، رودريجو، فينسيوس، فاسكيز

ويتغيب عن القائمة المستدعاة، ثلاثي عملاق، وهم: "إيدين هازارد، ماركو أسينسيو، إيدير ميليتاو"، بسبب عدم الجاهزية البدنية، بينما تعرض ماريانو دياز إلى إصابة خفيفة.

يشار إلى أن ريال مدريد يمتلك نقطة واحدة فقط في رصيده، حصدها من تعادله السلبي ضد سوسيداد بالجولة الثانية، بينما لم يشارك في الافتتاحية، بسبب تأجيل مباراته، عطفًا على نهاية مشاركته في النسخة الماضية من دوري أبطال أوروبا في وقت متأخر.