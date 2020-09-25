ميار شريف تواجه المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة رولان جاروس

وكانت ميار شريف قد حجزت مقعدًا في الدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو في الدور النهائي للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.
وفازت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط لمنافستها الإيطالية، وفي المجموعة الثانية فازت بنتيجة 6 أشواط مقابل 3.
وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى.
جدير بالذكر أن ميار هي المصرية الأولى أيضًا التي تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في تلك اللعبة، بتأهلها لأولمبياد طوكيو المقبلة.
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