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ميار شريف تواجه المصنفة الرابعة عالميًا في بطولة رولان جاروس

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أوقعت قرعة الدور الأول لبطولة رولان جاروس، لاعبتنا المصرية ميار شريف في صدام قوي وصعب أمام التشيكية كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميًا.

وكانت ميار شريف قد حجزت مقعدًا في الدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو في الدور النهائي للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.

وفازت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط لمنافستها الإيطالية، وفي المجموعة الثانية فازت بنتيجة 6 أشواط مقابل 3.

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى.

جدير بالذكر أن ميار هي المصرية الأولى أيضًا التي تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في تلك اللعبة، بتأهلها لأولمبياد طوكيو المقبلة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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