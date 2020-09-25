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تقسيمة قوية في المران الأخير للأهلي استعدادًا لمواجهة طنطا

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أجرى رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.

 

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

 

ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بها جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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