الأهلي يفوز على الصيد في دوري كرة الماء

تمكن الفريق الأول لكرة الماء بالنادي الأهلي من تحقيق الفوز على نظيره فريق الصيد بنتيجة 16-1، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس، في حمام سباحة الأهلي، ضمن منافسات بطولة الدوري العام.
وقدم الأهلي عرضًا قويًّا على مدى المباراة، التي شهدت سيطرة لاعبي الأهلي على المستوى الفني والخططي.
ومن المقرر أن يلتقي الأهلي فريق سبورتنج في الجولة المقبلة من الدوري، في التاسعة مساء الجمعة القادم.
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