من الجيم.. شريف عبد الفضيل يستعرض لياقته البدنية | شاهد

شارك اللاعب شريف عبد الفضيل نجم النادي الأهلى السابق، متابعيه صورا جديدة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهر نجم الأهلي السابق من داخل الجيم أثناء ممارسة التدرييات الرياضة ، ونالت الصور إعجاب متابعيه.



واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي تدريباته امس استعدادًا لمواجهة نادي طنطا المقرر لها الثامنة من مساء غد السبت ضمن منافسات مسابقة الدوري.



وحقق الأهلي الفوز علي نادي مصر بثلاثة أهداف دون رد في اللقاء الأخير الذي اقيم على ملعب استاد الكلية الحربية، ضمن منافسات الجولة 29 من بطولة الدوري الممتاز.



ويستعد الأهلي لمباراة طنطا التي تقام يوم غدا السبت على استاد الأهلي بمدينة السلام، ضمن منافسات الجولة الـ٣٠ في بطولة الدوري الممتاز التي حسمها الأهلي لصالحه رسميًا مؤخرًا، للمرة الـ42 في تاريخه والخامسة على التوالي.