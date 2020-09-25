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سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر جلسة رينيه فايلر مع مهاجم الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرص رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على إجراء تقسيمة قوية للاعبين في المران الأخير اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادًا لمواجهة طنطا غدًا.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا الليلة استعدادًا لمواجهة طنطا التي تقام مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي الجديد بمدينة السلام، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

كما عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، جلسة مع السنغالي أليو بادجي، مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم الجمعة، وشهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالتحضير لمباراة طنطا.

ويمتلك الأهلي 76 نقطة يتصدر بها جدول مسابقة الدوري التي حسمها الأهلي رسميا للمرة 42 في تاريخ القلعة الحمراء والخامسة على التوالي.

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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