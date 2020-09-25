نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محاولة أخيرة من برشلونة للتعاقد مع خليفة سواريز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة الإسباني سيقوم بمحاولة أخيرة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن مسئولي النادي الكتالوني تمكنوا من توفير رواتب كان يدفعها تقدر بـ 70 مليون يورو عن طريق التخلي عن عدد من اللاعبين مثل سواريز وفيدال وراكيتيتش.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه مع بيع نيلسون سيميدو مقابل 30 مليون أصبح بمقدور النادي تحمل تكلفة التعاقد مع لاوتارو بالإضافة إلى تحمل الراتب الذي سيحصل عليه.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن إنتر ميلان الإيطال يطلب الحصول على 98 مليون يورو مقابل التخلي عن نجمه الأرجنتيني وهو ما عقد الصفقة حتى الآن.