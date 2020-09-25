الرجاء المغربي يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

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أحمد جودة - القاهرة - انتهى موسم اللاعب عبد الرحيم الشاكير مع فريق الرجاء المغربي، بعد إصابته بالأمسفي مواجهة الديربي أمام الوداد في ظل استعداد الفريق لمباراتي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا.
وكشفت الفحوصات التي أجريت له إصابته بتمزق على مستوى أعلى عضلة الفخد وتحديدا العضلة الرباعية، وسيحتاج لأكثر من شهر من الراحة والتأهيل، مما يعني تأكد غيابه عن موقعتي نادي الزمالك في نصف نهائي عصبة الأبطال.
وتعرض مسؤولي الرجاء لصدمة كبرى بسبب هذا الغياب بسبب أهمية اللاعب وتعدد اختصاصاته ومهامه، إذ يشغل أكثر من مركز ويلقب بـ " الجوكر" داخل الفريق، إذ غالبا ما يتم اللجوء لخدماته لتعويض مختلف اللاعبين في مراكز مختلفة.
وزاد من تأزم الموقف داخل الرجا، بغياب الشاكير على مستوى وسط دفاعه لغياب بديل للثنائي سند الورقلي و بدر بانون
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