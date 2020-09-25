نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي (السلام)، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

واستبعد فايلر كلا من :-

محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلي لطفي للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وأحمد فتحي ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا للراحة، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.