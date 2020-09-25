فايلر يُعلن قائمة الأهلي لمواجهة طنطا في الدوري

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق لمواجهة طنطا المقرر لها مساء غدٍ السبت على استاد الأهلي (السلام)، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:
محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.
واستبعد فايلر كلا من :-
محمود متولي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة، وعلي لطفي للإصابة بفيروس كورونا، ومحمد محمود لعدم الجاهزية، وأحمد فتحي ووليد سليمان وجيرالدو دا كوستا للراحة، وصالح جمعة لوجهة نظر فنية.
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