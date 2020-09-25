رسميا.. شريف إكرامي في بيراميدز لمدة 3 مواسم

أعلن نادي بيراميدز عن التعاقد بشكل رسمي مع الحارس شريف إكرامي، لينضم إلى صفوف فريق الكرة بالنادي بداية من الموسم المقبل في صفقة انتقال حر.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن انضمام إكرامي لصفوف الفريق بداية من الموسم المقبل، لمدة ٣ سنوات، وأطلق هاشتاج ekramyxpyramids، للترحيب بالحارس في صفوف النادي.

ويقدم نادي بيراميدز، حارسه الجديد، في مؤتمر صحفي مساء الجمعة بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي، للكشف عن تفاصيل التعاقد الرسمي.

ويقدم المهندس ممدوح عيد، الحارس الدولي في المؤتمر الصحفي لوسائل الإعلام، بحضور الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

يذكر أن شريف إكرامي هو ثالث صفقات بيراميدز في الموسم الجديد، بعد التعاقد مع أحمد فتحي ورمضان صبحي.