إصابة جابريال خيسوس مهاجم مانشستر سيتي وغيابه عن الملاعب لمدة شهر

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، اليوم الجمعة، عن إصابة لاعبه جابريال خيسوس، مهاجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأشار الاتحاد البرازيلي في بيان نشره إلى أنه تم التواصل مع طبيب نادي مانشستر سيتي، حيث أصيب اللاعب في مباراة الفريق الماضية أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي.

وتشير التقارير الصحفية إلى أن فترة غياب جابريال خيسوس عن الملاعب ستمتد لشهر على الأقل، ما يعني غيابه عن الجولة الأولى والثانية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم عن قارة أمريكا الجنوبية.

يذكر أن سيرجيو أجويرو مهاجم فريق مانشستر سيتي قد تعرض للإصابة في شهر يونيو الماضي ومن المحتمل أن يعود للملاعب مرة أخرى شهر نوفمبر المقبل.

ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ليستر سيتي في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي يوم الأحد المقبل.