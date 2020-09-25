شكرا لك يا صديقي.. سواريز يرد على ميسي

وانضم سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد رسميًا، بعد أن اضطر إلى مغادرة ملعب كامب نو، إذ تلقى اتصالًا هاتفيًا من المدير الفني رونالد كومان، لم تتخط مدته دقيقة واحدة، أبلغه خلالها أنه خارج حساباته الفنية.
ورد الأوروجوياني على الأرجنتيني، عبر إنستجرام: "شكرًا لك يا صديقي على كلامك، ولكن شكرًا لك على كل ما فعلته معي منذ أول يوم لي في برشلونة".
وتابع: "سأكون ممتنًا ليونيل ميسي الإنسان، المرح والحساس، حيث أن الجميع يعرف ميسي اللاعب فقط".
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