شكرا لك يا صديقي.. سواريز يرد على ميسي

ما يزال نبأ رحيل المهاجم الأوروجوياني لويس سواريز عن صفوف نادي برشلونة، يلقى أصداء واسعة عالميًا، خاصة أن اللاعب ارتبط بشدة مع جماهير فريقه، كونه يحتل المركز الثالث في تاريخ هدافي البرسا، بتسجيله 198 في جميع المسابقات الرسمية، خلال ستة مواسم كاملة.

وانضم سواريز إلى صفوف أتلتيكو مدريد رسميًا، بعد أن اضطر إلى مغادرة ملعب كامب نو، إذ تلقى اتصالًا هاتفيًا من المدير الفني رونالد كومان، لم تتخط مدته دقيقة واحدة، أبلغه خلالها أنه خارج حساباته الفنية.

وكان ميسي دافع عن طريقة رحيل سواريز المهينة، حين أكد في وقت سابق من اليوم الجمعة، عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام، على أن ما حدث مع سواريز، لا يناسب مطلقًا التعامل مع أحد أهم أساطير النادي عبر تاريخه.

ورد الأوروجوياني على الأرجنتيني، عبر إنستجرام: "شكرًا لك يا صديقي على كلامك، ولكن شكرًا لك على كل ما فعلته معي منذ أول يوم لي في برشلونة".

وتابع: "سأكون ممتنًا ليونيل ميسي الإنسان، المرح والحساس، حيث أن الجميع يعرف ميسي اللاعب فقط".