وكان نادي أتلتيكو مدريد الإسباني قد أعلن اليوم الجمعة عن تعاقده مع لويس سواريز قادمًا من برشلونة لمدة موسمين.
ونشر حساب نادي أتلتيكو مدريد الرسمي عبر موقع تويتر صورة لسواريز ممسكًا بالقميص الذي يرتديه مع الفريق والذي يحمل رقم 9.
وشارك لويس سواريز في تدريبات نادي أتلتيكو مدريد اليوم ولاقى حفاوة كبيرة من زملائه من اللاعبين.
ومن المحتمل أن يشارك لويس سواريز مع أتلتيكو مدريد يوم الأحد المقبل أمام غرناطة في الدوري الإسباني.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر أتلتيكو مدريد يكشف عن رقم قميص سواريز مع الفريق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.