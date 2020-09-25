جون أنطوي على رأس قائمة المنتخب الغاني خلال فترة التوقف الدولي

أعلن تشارلز أكونور المدير الفني للمنتخب الغاني، قائمة منتخب بلاده لفترة التوقف الدولية المقبلة في شهر أكتوبر. وجاء جون أنطوي مهاجم نادي بيراميدز على رأس القائمة المكونة من 23 لاعبًا بالإضافة إلى توماس بارتي متوسط ميدان نادي أتلتيكو مدريد، والأخوان أندريه وجوردان أيو. ويستعد المنتخب الغاني لملاقاة نظيره المالي في التاسع من شهر أكتوبر المقبل وديًا في مدينة أنطاليا التركية. ولم يسبق لأنطوي المشاركة بقميص المنتخب الغاني في أي مباراة رسمية، لكن تم استدعائه من قبل للقائمة في أكثر من مناسبة. وقام نادي بيراميدز بتكريم أنطوي بعد وصوله لـ 100 هدف في بطولة الدوري المصري.

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