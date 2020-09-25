رئيس جهاز التنس بالأهلي: ميار الشريف كتبت تاريخا ذهبيا لمصر فى بطولة رولان جاروس

عبر عمرو الهمشري، رئيس جهاز التنس بالأهلي، عن سعادته بالإنجاز الذي حققته ميار شريف، لاعبة التنس بالنادي، في بطولة رولان جاروس، التي تشارك بها حاليا.

وأكد الهمشري لـ "صدي البلد" أن تأهل ميار الشريف إلي الدور الأول لبطولة رولان جاروس يعد إنجازًا يحدث لأول مرة في تاريخ تنس السيدات.

وأضاف أن فوز ميار في مباراتي ربع ونصف النهائي من الدور التمهيدي للبطولة فاجأ الجميع، كونها أول لاعبة مصرية تفوز بمباراة في أي بطولة من بطولات التنس الكبرى الـ«جراند سلام».

وأوضح الهمشري أن ميار نجحت في تحدي الظروف الصعبة، التي واجهت العالم بشكل عام والرياضة بشكل خاص بعد انتشار وباء كورونا، وواصلت إنجازاتها بتحقيق الفوز في تمهيدي بطولة رولان جاروس، وذلك بعد إنجازها السابق في التأهل للأولمبياد.

كانت ميار، فازت في أول مباراة لها في الدور التمهيدي للبطولة، بعدما تغلبت على اللاعبة الكولومبية ماريا أوسوريو بنتيجة ٦/٤ ٦/٠، كما فازت على اللاعبة الأمريكية كاتي ماكنالي بنتيجة ٦/٢ ٦/٤ في المباراة الثانية ونجحت شريف، في تجاوز منافستها الإيطالية جوليا جاتو مونتيكوني اليوم الجمعة في المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة للدور الرئيسي في بطولة رولان جاروس وفازت ميار (6-1)، و(6-3)، لتبلغ الدور الرئيسي للبطولة.

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وأوقعت قرعة الدور الأول لبطولة رولان جاروس، لاعبتنا المصرية ميار شريف في صدام قوي وصعب أمام التشيكية كارولينا بلشكوفا المصنفة الرابعة عالميًا.

وكانت ميار شريف قد حجزت مقعدًا في الدور الرئيسي للبطولة بفوزها على الإيطالية جوليانو جاتو في الدور النهائي للتصفيات بمجموعتين نظيفتين.

وفازت ميار في المجموعة الأولى بنتيجة 6 أشواط مقابل شوط لمنافستها الإيطالية، وفي المجموعة الثانية فازت بنتيجة 6 أشواط مقابل 3.

وأصبحت ميار شريف أول لاعبة مصرية تتأهل للدور الرئيسي لبطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، إحدى بطولات الجراند سلام الكبرى.

جدير بالذكر أن ميار هي المصرية الأولى أيضًا التي تتأهل لدورة الألعاب الأولمبية في تلك اللعبة، بتأهلها لأولمبياد طوكيو المقبلة.