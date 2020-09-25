نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تليفونات بني سويف يستقبل المنيا في مواجهة مصيرية بالفسم الثاني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الكروى الاول بنادى تليفونات بنى سويف، بقيادة مديره الفنى ابو العينين شحاته، نظيره فريق المنيا، بقيادة شديد قناوى في الثالثة من عصر السبت، بملعب استاد بنى سويف الرياضى بمنافسات مباريات الاسبوع ١٩ بالمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى .

ويدخل التليفونات المباراة بتركيز كبير لحصد الثلاث نقاط، وتعويض تبعات الخسارة الماضية أمام سوهاج، بهدف نظيف ، ويسعى لاعبو التليفونات لاثبات الذات والعودة للفوز.

فيما يسعى المنيا بقيادة شديد قناوى على إستثمار الفوز بمباراة الفريق الأخيرة أمام الفيوم والتقدم خطوة مجددا نحو منطقة الامان .

التليفونات بدأ الموسم الحالى بقيادة فنية بمعسكر الإعداد للدكتور عماد سمير ثم تعيين احمد شعبان ثم تولى ابو العينين شحاته المنصب، فيما بدأ المنيا الموسم الحالى بقيادة فنية لسمير كمونة ثم ابراهيم صدقى ثم تولى طارق السيد المنصب واخيرا شديد قناوى .

وكان قد تم تصعيد ١٠ لاعبين بقطاع الناشئين بالتليفونات وتوقيع عقود رسمية لهم تمهيدا الاستعانة بهم لسد العجز بصفوف الفريق والتغلب على الأزمة المادية .

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وتم تصعيد كلا من ( عبدالله طارق ، محمد علي ، صلاح حسني ، محمود زكريا ، شعبان سالم ) مواليد ١٩٩٩ .

بجانب تصعيد كلا من ( عبداللطيف محمد ، محمد حسين ، طارق حلمي ، عمار جابر ) مواليد ٢٠٠١ و احمد شعبان مواليد ٢٠٠٠ .

ويغيب احمد مصطفى ' بندق ' ظهير ايمن التليفونات عن المباراة للإصابة .

وبخلاف مباراة المنيا يتبقى للتليفونات مواجهات أمام بنى سويف و بترول اسيوط و الإعلاميين .

ويقود الفريق جهاز فنى مكون من ابو العينين شحاته، مديرا فنيا، وأحمد شعبان مديرا للكرة، وأحمد سعد مشرفا على الكر ، وعلى بدر وحمدى فاروق، مدربين، و ابو العلا محمد، مدربا لحراس المرمى، وعصام متولى وعادل رياض، وأشرف محمود وايمن محفوظ، اداريين، وخالد مرجان، علاج طبيعي، وإصابات ملاعب .

ويحتل تليفونات بنى سويف المركز السابع، بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني، برصيد 23 نقطة فيما يحتل المنيا المركز الثامن برصيد 22 نقطة .