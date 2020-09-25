نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحب هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز بشريف إكرامي الوافد الجديد للنادي السماوي بعد التعاقد معه لمدة ٣ مواسم. وقال في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"نرحب بشريف في صفوف بيراميدز ونحن على علاقة صداقة قوية منذ سنوات والأمر جيد للغاية ومن المميز أننا لعبنا معا وعلاقتنا طيبة". وأضاف :"إكرامي له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على قيادة غرفة الملابس". وزاد :"أتمنى لشريف التوفيق وتحقيق الطموح المطلوب بداية من الموسم المقبل".

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عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أول تعليق من هاني سعيد بعد انضمام شريف إكرامي لصفوف بيراميدز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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