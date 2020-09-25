نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدير التعاقدات ببيراميدز: إكرامي سيكون إضافة قوية لنا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، على أن شريف إكرامي قائد النادي الأهلي السابق والوافد الجديد للنادي سيكون إضافة قوية له.

وقال بسيوني في مؤتمر تقديمه لوسائل الإعلام :"نرحب بوجود شريف إكرامي في نادي بيراميدز ووجوده معنا إضافة هائلة وهو من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم".

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وأضاف :"التعاقد مع إكرامي استغرقت وقتا طويلا فبمجرد أن بات متاحا في يوق الانتقالات تم التفاوض معه لقيمته الكبيرة والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط وفخور بإتمام هذه الصفقة".

وواصل :"لم نفاوض إكرامي كما تردد منذ الموسم الماضي والتفاوضات استغرقت وقتا طويلا".

وأكمل :"إكرامي إضافة فنية هائلة داخل وخارج الملعب ووجوده سيساعد النادي على تحقيق طموحاته".