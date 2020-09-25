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توتنهام يعبر إلى دور الـ 16 بكأس رابطة المحترفين الإنجليزية

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أحمد جودة - القاهرة - عبر نادي توتنهام هوتسبر إلى دور الستة عشر من بطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد اعتبار السبيرز فائزا على خلفية وجود حالات كثيرة لفيروس في صفوف ليتون أورينت.

وحاول أورينت (الدرجة الرابعة) إعادة ترتيب المباراة لكن قوانين كأس الرابطة تقضي بتخسيرهم المواجهة، ما منح سبيرز بطاقة العبور إلى الدور الرابع لمواجهة تشلسي.

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وأعلنت رابطة دوري كرة القدم المنظمة للمسابقة في بيان لها: "لم تقم المباراة التي كانت مقررة الثلاثاء 22 سبتمبر بين ليتون أورينت وتوتنهام بعدما أصدر مجلس بلدية مدينة والثام فوريست أمرا يمنع بإقامتها كما كان مخططا بعد إصابة عدد من لاعبي ليتون أورينت بفيروس "كوفيد-19".

وأضاف: "قررت الرابطة أنه وفقا للقاعدة 5.1 من نظام كأس الرابطة، وبما أن النادي لم يتمكن من الوفاء بالتزاماته بإكمال المباراة بموجب أمر المجلس، وبالتالي يعتبر خاسرا في المباراة".

ويستعد سبيرز الآن لخوض أربع مباريات في غضون ثمانية أيام، تبدأ بزيارة نيوكاسل الأحد في الدوري المحلي، ثم يحل رجال البرتغالي جوزيه مورينيو ضيوفا على تشلسي الثلاثاء في كأس الرابطة، ويستضيف ماكابي حيفا الإسرائيلي في الدور التمهيدي للدوري الأوروبي (يوروبا ليج) الخميس، وينتقل لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد في البريميرليج.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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