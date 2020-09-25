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بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي

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دوت الخليج -
بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي
توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على أشبيلية الإسباني على استاد (بوشكاش آرينا) بالعاصمة المجرية بودابست.

وفاز بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.

و كانت نتيجة الشوط الأول التعادل 1 / 1 حيث تقدم أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون جوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34 .

ولم تشهد المباراة أي هدف في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي جاء خلاله هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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