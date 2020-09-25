بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي
توج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على أشبيلية الإسباني على استاد (بوشكاش آرينا) بالعاصمة المجرية بودابست.
وفاز بايرن بلقب السوبر الأوروبي للمرة الثانية في تاريخه وأكد هيمنته على الساحة الأوروبية بعد شهر واحد من فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا.
و كانت نتيجة الشوط الأول التعادل 1 / 1 حيث تقدم أشبيلية حامل لقب الدوري الأوروبي بهدف عن طريق الأرجنتيني لوكاس أوكامبوس من ضربة جزاء في الدقيقة 13 وتعادل ليون جوريتسكا لفريق بايرن في الدقيقة 34 .
ولم تشهد المباراة أي هدف في الشوط الثاني لينتهي الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1 / 1 ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي الذي جاء خلاله هدف الفوز لبايرن بضربة رأس من البديل الإسباني خافي مارتينيز في الدقيقة 104.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايرن ميونخ يتوج بلقب كأس السوبر الأوروبي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.