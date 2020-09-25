ممدوح عيد: شخصية شريف إكرامي القيادية ستفيد بيراميدز فى حصد البطولات

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز أنه فخور بالتعاقد مع شريف إكرامي حارس الأهلي السابق. واضاف عيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم شريف اكرامي ان الحارس سيكون له دور كبير مع الفريق خلال الفترة القادمة بسبب شخصيته القيادية. واوضح عيد ان شريف اكرامي سيساعد بيراميدز فى حصدد البطولات لما يملك من خبرة كبيرة.

وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتهاء حربعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات.

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

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ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاثة لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.