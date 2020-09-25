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أول تعليق من شريف إكرامي عقب انضمامه لـ بيراميدز

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أعرب شريف اكرامي حارس مرمى فريق بيراميدز عن سعادته بـ التواجد في صفوف نادي بيراميدز كونها تجربة رائعة للغاية قائلا :" لمست طموحا كبيرا وخططا ومقومات فنية تؤهله للمنافسة على لقب الدوري ومختلف البطولات الأخرى"

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المقام حاليا :"  أشكر مسئولي النادي على تقديرهم وترك مساحة للتفكير في العرض، والتقدير الأدبي بعيدا عن الأمور المادية، ولم أتردد كثيرا في قبول العرض المقدم من بيراميدز وهو النادي الأنسب بالنسبة لي

وأكمل :" لا يوجد مقارنة بين الأهلي وبيراميدز، فأنا مشواري انتهى في صفوف الأهلي ولدي تجربة جديدة مع بيراميدز واخترته رغم العروض الأخرى المتاحة وهو تحدي كبير بالنسبة لي في المرحلة المقبلة.

واختتم "أتمنى أن يكون انضمامي لبيراميدز بمثابة هدف أساسي للانضمام للمنتخب ولدي رغبة في إثبات نفسي أولا ثم اللعب في صفوف المنتخب".

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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