شريف إكرامي: بيراميدز بوابة عودتي للمنتخب والتقدير الأدبي أهم من الأموال

كشف شريف إكرامي حارس مرمي فريق بيراميدز المنضم حديثا عن أسباب انضمامه إلى الفريق وتفضيله عن العديد من العروض التي تلقاها قبل الرحيل من النادي الأهلي.

وأكد شريف إكرامي خلال مؤتمر تقديمه أنه انضم إلي فريق بيراميدز من أجل تقديره الأدبي وليس المالي قائلا: "التقدير المادي قبل المالي وهذا سر انضمامي إلى بيراميدز".

وأضاف إكرامي أنه تلقي العديد من العروض خلال الفترة الأخيرة له داخل القلعة الحمراء خاصة بعد إعلان الاستغناء عن خدماته ولكنه فضل بيراميدز لأنه كان عرضه الأنسب له.

وأوضح إكرامي أنه يعتز بالفترة التي قضاها داخل جدران النادي الأهلي ولكنه حاليا سيركز مع بيراميدز من أجل العودة إلي صفوف منتخب مصر من خلاله.