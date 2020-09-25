هاني سعيد: شريف إكرامي قادر على قيادة غرفة ملابس بيراميدز

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أن التعاقد مع شريف اكرامي حارس مرمي الأهلي أمر جيد ومميز للغاية خاصة فى ظل العلاقة الطيبة التي تربطه به بشكل شخصي.

وأضاف سعيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم شريف اكرامي، أن بيراميدز يرحب بوحش افريقيا داخل صفوفه، موضحا أنه علي علاقة صداقة قوية به منذ سنوات مما يجعل الأمر ممتع أن يلعبا سويا ويجتمعان الأن فى فريق واحد.

وأشار سعيد إلي أن إكرامي سيكون له دور فني كبير داخل النادي وله دور قيادي في صفوف بيراميدز، ونسعى لأن تكون غرفة الملابس ثقيلة وإكرامي قادر على السيطرة علي غرفة الملابس وقيادة اللاعبين بداخلها.