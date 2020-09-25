ياسر عبد الوهاب مديرا فنيا لقطاع الناشئين والآنسات لكرة السلة بالزمالك

قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، تعيين ياسر عبد الوهاب مديرا فنيا عاما لقطاع الناشئين والانسات لكرة السلة بالنادي. ولعب ياسر عبدالوهاب للزمالك في التسعينيات وقاده في أكثر من بطولة إفريقية وعربية وحصل معه على عدد من البطولات، كما شارك مع المنتخب الوطني في عدد من البطولات العربية والإفريقية. وحصل عبدالوهاب على دراسات متقدمة في التدريب بمصر والإمارات والبحرين.

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