عدم اكتمال النصاب القانوني لعمومية الصيد العادية

أعلن المستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الجمعية العمومية العادية لنادي الصيد، عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية التى عقدت اليوم الجمعة، بمقر النادي بالدقي. وأكد المستشار عبدالخالق أن اكتمال النصاب القانونى يتطلب حضور 10 آلاف عضو من أصل 93737 عضو يحق لهم الحضور من الأعضاء العاملين مسددى الاشتراك هذا العام وفقا لنص المادة رقم 14 من لائحة النظام الأساسي، وشهدت اللجان تواجد 2293 عضو فقط، وبالتالي لم تكتمل الجمعية وبناءا عليه كلف مجلس الإدارة باختصاصات الجمعية العمومية فيما عدا بند الميزانية والحساب الختامي فيرسل إلى الجهة الإدارية المختصة لإرسالها للجهاز المركزي للمحاسبات. وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محسن طنطاوي ، دعا أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد للجمعية العمومية العادية، اليوم 25 سبتمبر، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة محسن طنطاوي ، دعا أعضاء الجمعية العمومية للنادي للإنعقاد للجمعية العمومية العادية، اليوم 25 سبتمبر، وذلك لمناقشة الميزانية والحساب الختامي ،وتقريرمراقب الحسابات واعتماد الميزانية للسنة المالية المقبلة ،واعتماد تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته وتقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأت المدير التنفيذي والمدير المالي.

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