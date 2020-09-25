المدير التنفيذي لـ بيراميدز: لا نتعمد ضم لاعبي الأهلي ونبحث عن احتياجاتنا

أكد ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز ان فريقه لا يتعمد ضم لاعبي الأهلي كما يثار داخل الوسط الرياضي فى مصر حاليا .

واضاف عيد خلال المؤتمر الصحفي لتقديم شريف اكرامي حارس مرمي الفريق الجديد ان بيراميدز مجرد فريق يبحث عن اللاعبين التي تسد احتيجاته مثلما يفعل اي فريق اخر فى العالم .

وأوضح عيد انه لا يوجد عداء بين نادي بيراميدز و الأهلي ولذلك غير صحيح بالمرة اننا نتعمد التعاقد و ضم لاعبين من صفوف النادي الاهلي الي فريقنا .

وينضم شريف إكرامي، إلى بيراميدز منتقلاََ من الأهلي؛في صفقة انتهاء حربعد انتهاء تعاقده مع المارد الأحمر لفترة طويلة، حقق فيها العديد من الإنجازات.

وكان نادي بيراميدز أعلن منذ أسابيع، صفقة انضمام اللاعب رمضان صبحي، منتقلاََ من نادي هدرسفيلد الإنجليزي بقيمة 4.8 مليون.

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ونجح بيراميدز في التعاقد مع ثلاث لاعبين قادمين من النادي الأهلي، لتدعيم الفريق خلال الموسم الجديد، وهم شريف إكرامي ورمضان صبحي وأحمد فتحي.

وقدم نادي بيراميدز رمضان صبحي في مؤتمر صحفي الأسبوع قبل الماضي، حيث أكد اللاعب خلال تقديمه أن اتخاذه لهذه الخطوة لم يكن من أجل المال.

وكان شريف إكرامي لعب دورا محوريا في رحيل رمضان صبحي إلي بيراميدز بعد أن أكد أنه كان معارضا لعودة اللاعب من إنجلترا قبل موسم ونصف وإنه أيضا كان مع رحيله إلي إنجلترا قبل عدة موسم من أجل الاحتراف في ستوك سيتي رغم اعتراض الأهلي وقتها نظرا للحاجة إلي جهوده.

ومن المقرر أن يقدم بيراميدز أحمد فتحي في مؤتمر صحفي أيضا، عقب انتهاء اللاعب من مشاركته مع الأهلي، في مسابقة دوري أبطال أفريقيا.