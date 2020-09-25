خاص| وكيل مالانجو يكشف حقيقة رحيله عن الرجاء ومفاوضات الأهلي

كشف فوستينو ماكنديلا، وكيل اللاعب بن مالانجو، عن حقيقة رحيل موكله عن ناديه الرجاء المغربي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال ماكنديلا في تصريحات خاصة لـ " دوت الخليج": "في البداية لم يحدث أي تفاوض رسمي من إدارة الأهلي معنا للحصول على مالانجو."

وأضاف: "لم نتلق أي عروض رسمية من الأندية المصرية بشكل عام.. هناك تفاوض شفهي تم عن طريق بعض الأشخاص من الأهلي لكن لم يتم تقديم أي عرض رسمي للاعب."

وارتبط النادي الأهلي بالتفاوض مع مالانجو من أجل تدعيم خط هجومه في الفترة المقبلة وإقامة تؤامة بين الفريقين لتبادل اللاعبين والخبرات.

ويستعد النادي الأهلي لملاقاة الوداد في دوري أبطال أفريقيا في دور نصف النهائي الشهر المقبل.