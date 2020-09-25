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مدير التعاقدات في بيراميدز يكشف كواليس التعاقد مع شريف إكرامي

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أكد عمرو بسيوني مدير التعاقدات بنادي بيراميدز أن الجميع سعيد بـ انضمام شريف إكرامي في نادي بيراميدز مشددا ان وجوده في الفريق إضافة هائلة حيث انه من نوعية اللاعبين الذين يحتاج النادي لوجودهم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا للاعلان عن تفاصيل التعاقد أم التعاقد مع إكرامي استغرق وقتا طويلا  مشددا انه بمجرد أن بات متاحا في سوق الانتقالات تم التفاوض معه لقيمته الكبيرة والتفاوض تم بشكل رسمي قبل أسبوع واحد فقط وفخور بإتمام هذه الصفقة.

وأوضح :" لم نفاوض إكرامي كما تردد منذ الموسم الماضي والتفاوضات استغرقت وقتا طويلا ".

واختتم :" إكرامي إضافة فنية هائلة داخل وخارج الملعب ووجوده سيساعد النادي على تحقيق طموحاته".

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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