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الهلال السعودي يتقدم بمذكرة احتجاج لدى الاتحاد الآسيوي

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تقدمت إدارة نادي الهلال السعودي، اليوم الجمعة، بمذكرة احتجاج لدى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتأتي تلك المذكرة اعتراضًا على قرار الاتحاد الآسيوي بإبعاد الهلال من بطولة دوري أبطال آسيا وعدم تأهيله لدور الـ 16، بسبب كثرة عدد حالات الإصابة بفيروس في فريقه.

ونشر حساب نادي الهلال عبر موقع التغريدات القصيرة "تويتر":"قدم نادي #الهلال مذكرة احتجاجه قبل قليل لدى "الاتحاد الآسيوي" لكرة القدم."

وعلل الاتحاد الآسيوي قرار استبعاد الهلال بقدوم بعثة الفريق لقطر بـ 27 لاعبًا فقط وليس 33 لاعب كما هو مقرر، وهو ما يخالف تعليمات الاتحاد.

واعتبر الاتحاد الآسيوي، الهلال منسحبًا أمام أهلي دبي الإماراتي في دور المجموعات، ليتأهل ذلك الأخير رفقة باختاكور الأوزبكي لدور الـ 16.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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