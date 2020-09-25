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فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يستقر على تشكيل الأهلي أمام طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أنهى الفريق الأول بالنادي الأهلى تدريباته، مساء اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة طنطا غدا السبت، في افتتاح الجولة الـ 30 لبطولة الدورى الممتاز.

وأعلن السويسري  قائمة الأهلي والتي ضمت كلاً من :

محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج وعمرو السولية وأليو بادجي ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وجونيور أجايي ومحمد هاني وعربي بدر ومحمد فخري.

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ومن المتوقع ان يخوض الأهلى اللقاء بتشكيل مكون من:-

 محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأمامه محمود وحيد وياسر إبراهيم وأيمن أشرف ومحمد هاني وأليو ديانج وعمرو السولية وجيرالدو ووليد سليمان ومحمود كهربا وأليو بادجي.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للمرة الثانية والأربعين في تاريخه قبل نهاية المسابقة بست جولات.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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