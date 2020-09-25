نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكشف عن المباريات التي سيغيب عنها إبراهيموفيتش مع ميلان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إيطالية أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش سيغيب عن صفوف ميلان الإيطالي في ثلاث مباريات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن النجم السويدي سيغيب عن مواجهات ميلان في الدوري الإيطالي ضد الصاعدين فريقي كروتوني وسبيزيا.

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وأفادت الصحيفة الإيطالية بأن إبراهيموفيتش سيغيب أيضًا عن المباراة الفاصلة في تصفيات بطولة الدوري الأوروبي أمام ريو آفي البرتغالي في الأول من أكتوبر المقبل.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أنه إذا سارت الأمور كما هو متوقع لها فإن إبراهيموفيتش سيكون جاهز لمواجهة الديربي أمام إنتر ميلان بعد فترة التوقف الدولي يوم 17 أكتوبر المقبل.