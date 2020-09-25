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فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فايلر يعيد نجم الأهلي أمام طنطا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعود الدولي التونسي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لتشكيل فريقه في مباراة الغد أمام طنطا.

ويواجه الأهلي نظيره طنطا مساء غد السبت على ستاد "الأهلي الجديد" ضمن مباريات الجولة الثلاثين من مسابقة الدوري الممتاز.

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واستقر السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي  على عودة معلول إلى التشكيل الذي سيخوض به مباراة الغد أمام طنطا بعدما تواجد على مقاعد البدلاء في المباراة الماضية أمام نادي مصر.

كما استقر فايلر على الدفع بمحمود "كهربا" في التشكيل الأساسي أمام طنطا غدًا بعدما ظهر بشكل مميز أمام نادي مصر وإحرازه للهدف الثاني.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري للموسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ للمرة الخامسة على التوالي والثانية والأربعين في تاريخه.

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مريم الجابري

مريم الجابري

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