هل يقود باتشيكو الزمالك أمام الجونة.. مصدر يجيب

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك، عن موقف البرتغالي جايمي باتشيكو مدرب الفريق الأبيض الجديد، من مواجهة فريق نادي الجونة المقبلة.

وقال المصدر إنه تقرر أن يقود طارق يحيي المدير الفني للفريق الأبيض مباراة الجونة المقرر لها بعد غد الأحد بالجولة ٣٠ من عمر الدوري المصري الممتاز.

يأتي هذا علي الرغم من وصول البرتغالي باتشيكو غدًا السبت، لكن الإدارة البيضاء فضلت عدم قيادته لمباراة الجونة، على أن يخوض المدير الفني التدريبات مع الفريق أولًا قبل قيادته لأي مباراة .

وأكد المصدر أنه من المقرر أن يقود البرتغالي باتشيكو التدريبات بداية من يوم الإثنين المقبل، استعدادا لمباراة المصري، التي ستكون عقب مباراة الجونة.

الجدير بالذكر أن الزمالك تعاقد مع باتشيكو لمدة موسم واحد حيث ينتهي عقده في نهاية عام 2021 ليحل محل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق للقلعة البيضاء.

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ومن المقرر أن يصل مع المدير الفني كل من أليكس كوستا المدرب المساعد وجوزيه بيدرو مخطط الأحمال بالإضافة إلى جواو المحامي الخاص بالمدير الفني لتجهيز العقود.

ولم يتحدد موعد وصول السنغالي خاديم فاي مدرب حراس المرمى على أن يلحق بالجهاز الفني خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويستعد الزمالك للقاء الجونة الأحد المقبل باستاد القاهرة في الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق غدا السبت استعدادا للقاء الجونة المرتقب.